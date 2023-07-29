Сборная Украины с треском проиграла Литве: это был первый матч нового тренерского штаба

Сборная Украины по баскетболу, Фото: ФБУ

В рамках подготовки к пре-квалификации к Олимпийским играм-2024 мужская сборная Украины по баскетболу провела первый товарищеский матч. Соперниками подопечных Виталия Степановского стала сборная Литвы.

Победителями матча ожидаемо стали хозяева, которые являются 8-ми в мировом рейтинге и одной из сильнейших команд Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что сборная Украины проводила первый матч под руководством нового главного тренера Виталия Степановского и в обновленном составе, где не было игроков НБА Святослава Михайлюка и Алексея Леня. Также отсутствовал Иссуф Санон, пропустивший последние тренировки национальной команды.

Обзор игры

Литва — Украина — 100:72 (21:21, 30:17, 18:20, 31:14)

Украина: Ковляр (18 очков), Мишула (12), Зотов (8), Бобров (11 + 10 подборов), Войналович (7), Кравцов (5), Крутоус (4 + 6 подборов), Петров (3), Павлов (2), Пустовой (0), Тыртышник (2)

Литва до матча была большим фаворитом, но в первой четверти интрига все же наблюдалась. Команды на первый перерыв ушли при равном счете. Это во второй десятиминутки литовцы прибавили в бросках с дистанции и совершили рывок на 13 очков отрыва.

После большого перерыва сборная Украины своими стараниями немного вернула интригу, сократив отставание на два балла. Казалось, что нужно в решающей четверти сделать рывок на морально-волевых усилиях. Однако, всех ждало огромное разочарование, поскольку ряд ошибок и спешных бросков привели подопечных Степановского к разгрому в -17 очков в четверти и -28 в матче.

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