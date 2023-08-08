Сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы-2025

Сборная Украины по баскетболу. Фото: ФБУ

Состоялась жеребьевка группового этапа отборочного турнира на чемпионат Европы-2025 по баскетболу. Среди тех, кто попытается попасть на турнир присутствует сборная Украины.

Команда Виталия Степановского попала в группу A, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что чемпионат Европы по баскетболу пройдет летом 2025 года в четырех странах. Финал первенства состоится в Риге, Латвия.

Группа А

Сборной Украины с группой повезло в том плане, что из четырех команд три выходят в следующий раунд. Это случилось благодаря жребию, который не отправил нас в группу с одной из хозяек турнира. В рамках отбора сразу в четырех квартетах будет лишь по две путевки.

Соперниками Украины станут Словения, Израиль и Португалия.

Команда Словении считается одной из сильнейших в мире, но в квалификации у них не будет Луки Дончича и других звезд. Поэтому соперник будет удобен и таких словенцев обыгрывала сине-желтая сборная.

Израиль мы недавно обыгрывали в товарищеском матче, но это также сильная команда. Пускай они будут без своих нескольких лидеров, но их сборная всегда сильна благодаря хорошему домашнему чемпионату.

Португалия, вероятно, будет рассматриваться вместе с Украиной как кандидат на третью позицию. Однако, если Немаяс Кета вернется из НБА в Европу и получит много игровой практики, то команда будет сильно "кусаться".

Каждая команда сыграет по шесть матчей — три дома и три на выезде. Все игры проведут в три окна, в каждом будет по два матча: февраль 2024, ноябрь 2024, февраль 2025 года.

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