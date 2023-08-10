Майбутній суперник "Динамо" в єврокубку зробить Україні велику пожертву
10 серпня київське "Динамо" у грецьких Салоніках чекає матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Аріса". Команди вперше зіграють в офіційному матчі.
Перед грою на офіційному сайті "Аріса" з'явилося повідомлення про допомогу Україні.
Зазначимо, що команда, яка виграє у протистоянні "Аріс" — "Динамо" зіграє з переможцем пари "Бешикташ" — "Нефтчі" у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
Допомога "Аріса"
За інформацією клубу, вони співчувають Україні через війну, що триває. Тому власники команди відправлять в гуманітарну допомогу медикаментами на 1,8 млн доларів.
В допомогу входитимуть спеціалізовані ліки для онкохворих, які проходять хіміотерапію, та для людей із синдромом радіаційної кислоти.
"Цією пожертвою ми хочемо на практиці продемонструвати нашу солідарність із дружнім українським народом у той час, коли він потребує допомоги кожного з нас", — йдеться у повідомленні клубу.
Початок матчу київського "Динамо" та "Аріса" заплановано на 21:15 за київським часом.
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