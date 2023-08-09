Роналду готов вернуться в Европу: известно главное условие

Криштиану Роналду на скамейке запасных. Фото: Reuters

Полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду может снова присоединиться к одному из европейских клубов. Успешная игра португальца в чемпионате Саудовской Аравии возродила интерес к нему со стороны континентальных грандов.

Роналду может вернуться в Европу уже через год, сообщает AS.

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Криштиану Роналду не оставляет надежд снова присоединиться к одному из европейских топ-клубов. В его услугах заинтересованы сразу несколько известных команд. Известно условие, согласно которому может состояться этот трансфер.

Куда уйдет Роналду?

Известно, что в услугах 38-летнего ветерана заинтересованы как минимум два клуба. Одним из них является мадридский "Атлетико". Однако более серьезно в отношении Роналду настроена мюнхенская "Бавария". Главный тренер немецкой команды Томас Тухель считает, что Криштиану может быть полезен в краткосрочной перспективе.

Роналду в борьбе за мяч. Фото: Reuters

Роналду сможет присоединиться к европейскому клубу после того, как завершится сезон 2023/2024 в Саудовской Аравии. Контракт португальца с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года, однако клуб его отпустит досрочно в том случае, если Криштиану поможет "Аль-Насру" стать чемпионом страны.

Первенство Саудовской Аравии начнется в пятницу, 11 августа. В первом туре "Аль-Наср" сыграет на выезде с "Аль-Иттифаком".

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