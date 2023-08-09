Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду готов вернуться в Европу: известно главное условие arrow

Роналду готов вернуться в Европу: известно главное условие

9 августа 2023 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду готов вернуться в Европу: известно главное условие
Криштиану Роналду на скамейке запасных. Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду может снова присоединиться к одному из европейских клубов. Успешная игра португальца в чемпионате Саудовской Аравии возродила интерес к нему со стороны континентальных грандов. 

Роналду может вернуться в Европу уже через год, сообщает AS

Читайте также:

Криштиану Роналду не оставляет надежд снова присоединиться к одному из европейских топ-клубов. В его услугах заинтересованы сразу несколько известных команд. Известно условие, согласно которому может состояться этот трансфер. 

Куда уйдет Роналду? 

Известно, что в услугах 38-летнего ветерана заинтересованы как минимум два клуба. Одним из них является мадридский "Атлетико". Однако более серьезно в отношении Роналду настроена мюнхенская "Бавария". Главный тренер немецкой команды Томас Тухель считает, что Криштиану может быть полезен в краткосрочной перспективе. 

Криштиану Роналду
Роналду в борьбе за мяч. Фото: Reuters

Роналду сможет присоединиться к европейскому клубу после того, как завершится сезон 2023/2024 в Саудовской Аравии. Контракт португальца с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года, однако клуб его отпустит досрочно в том случае, если Криштиану поможет "Аль-Насру" стать чемпионом страны. 

Первенство Саудовской Аравии начнется в пятницу, 11 августа. В первом туре "Аль-Наср" сыграет на выезде с "Аль-Иттифаком". 

Напомним, Бущан заинтересовал испанский клуб: "Динамо" ждет предложение по голкиперу. 

Хавбек Николай Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба. 

Киевское "Динамо" собирается изменить эмблему: что известно. 

Кейн определился со своим будущим и удивил "Баварию". 

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз