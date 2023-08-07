"ПСЖ" заменил Мбаппе "наследником Роналду": о ком речь

Форвард "Бенфики" Гонсало Рамуш получает приветствие от Нереса. Фото: ESPN

Французский "ПСЖ" на фоне ухода Килиана Мбаппе продолжает искать усиление в атаку. В клубе уже определились с новым центральным нападающим.

Клуб договорился о Гонсало Рамуше из "Бенфики". Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, на текущий момент между "ПСЖ" и "Бенфикой" есть устная договоренность о трансфере футболиста за 80 миллионов евро.

Отметим, что из озвученной суммы 65 млн евро предусмотрены в виде гарантированной суммы, еще 15 в виде бонусов.

Однако "ПСЖ" сначала возьмет игрока в аренду на год с обязательным выкупом. Полноценный трансфер осуществят летом 2024 года, чтобы не нарушить финансовый фейр-плей.

На текущей неделе португалец прибудет во Францию, где пройдет медосмотр.

22-летний португалец за взрослую команду "Бенфики" провел 106 матчей, забив 41 гол и отдал 16 ассистов.

В нынешнем межсезонье Рамуш может стать уже 10-м новичком "ПСЖ". Из них шестым, за которого заплатят деньги.

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