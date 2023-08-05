Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе в ближайшее время будет объявлен игроком "Реала" arrow

Мбаппе в ближайшее время будет объявлен игроком "Реала"

5 августа 2023 12:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мбаппе в ближайшее время будет объявлен игроком "Реала"
Киллиан Мбаппе уйдет из "ПСЖ". Фото: AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Видимо, сага с уходом вингера "ПСЖ" и сборной Франции скоро завершится. Игрок все же перейдет в мадридский клуб.

О трансфере могут объявить уже сегодня.

Читайте также:

Ранее "ПСЖ" отстранило Мбаппе от тренировок с основной командой. Причиной стали переговоры с "Реалом" о переходе Киллиана в качестве свободного агента летом 2024 года.

Трансфер обойдется "Реалу" в рекордную сумму

По информации источника, "ПСЖ" и "Реал" договорились о трансфере 24-летнего футболиста.

В ближайшее время француз подпишет долгосрочный контракт с "Реалом". Мадридцы заплатят за футболиста 200 млн евро + 50 млн евро бонусами.

Отметим, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. Однако "Реал" хочет выкупить футболиста, чтобы тот сезон не сидел на скамейке запасных.

Добавим, что Киллиан может дебютировать за мадридцев 12 августа в матче против "Атлетика" из Бильбао в рамках первого тура чемпионата Испании.

Ранее "ПСЖ" получало предложения из Саудовской Аравии, но футболист отказался от перехода. У французов был только вариант с "Реалом", где он может заработать на трансфере.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

В "Зарю" перешел эксгравец чемпионата Италии.

"Барселона" за Усмана Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им другую часть.

Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

Звезды спорта, блоггеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз