Мбаппе в ближайшее время будет объявлен игроком "Реала"

Киллиан Мбаппе уйдет из "ПСЖ". Фото: AFP

Видимо, сага с уходом вингера "ПСЖ" и сборной Франции скоро завершится. Игрок все же перейдет в мадридский клуб.

О трансфере могут объявить уже сегодня.

Читайте также:

Ранее "ПСЖ" отстранило Мбаппе от тренировок с основной командой. Причиной стали переговоры с "Реалом" о переходе Киллиана в качестве свободного агента летом 2024 года.

Трансфер обойдется "Реалу" в рекордную сумму

По информации источника, "ПСЖ" и "Реал" договорились о трансфере 24-летнего футболиста.

В ближайшее время француз подпишет долгосрочный контракт с "Реалом". Мадридцы заплатят за футболиста 200 млн евро + 50 млн евро бонусами.

Отметим, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. Однако "Реал" хочет выкупить футболиста, чтобы тот сезон не сидел на скамейке запасных.

Добавим, что Киллиан может дебютировать за мадридцев 12 августа в матче против "Атлетика" из Бильбао в рамках первого тура чемпионата Испании.

Ранее "ПСЖ" получало предложения из Саудовской Аравии, но футболист отказался от перехода. У французов был только вариант с "Реалом", где он может заработать на трансфере.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

В "Зарю" перешел эксгравец чемпионата Италии.

"Барселона" за Усмана Дембеле получит половину суммы и просила футболиста подарить им другую часть.

Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

Звезды спорта, блоггеры, жены футболистов и боец UFC: кто поздравил Зинченко и Седан.