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Мбаппе найближчим часом буде оголошено гравцем "Реалу"

5 серпня 2023 12:42
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Агабекян Карен
редактор
Мбаппе найближчим часом буде оголошено гравцем "Реалу"
Кілліан Мбаппе піде з "ПСЖ". Фото: AFP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мабуть, сага з відходом вінгера "ПСЖ" та збірної Франції незабаром завершиться. Гравець все ж таки перейде до мадридського клубу.

Про трансфер можуть оголосити вже сьогодні.

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Раніше "ПСЖ" усунув Мбаппе від тренувань з основною командою. Причиною стали переговори з "Реалом" про перехід Кілліана як вільного агента влітку 2024 року.

Трансфер обійдеться "Реалу" у рекордну суму

За інформацією джерела, "ПСЖ" та "Реал" домовилися про трансфер 24-річного футболіста.

Найближчим часом француз підпише довгостроковий контракт із "Реалом". Мадридці заплатять за футболіста 200 млн євро + 50 млн євро бонусами.

Зазначимо, що контракт Мбаппе із "ПСЖ" спливає влітку 2024 року. Однак "Реал" хоче викупити футболіста, щоби той сезон не сидів на лаві запасних.

Додамо, що Кілліан може дебютувати за мадридців 12 серпня у матчі проти "Атлетіка" з Більбао в рамках першого туру чемпіонату Іспанії.

Раніше "ПСЖ" отримувало пропозиції із Саудівської Аравії, але футболіст відмовився від переходу. У французів був лише варіант із "Реалом", де він може заробити на трансфері.

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