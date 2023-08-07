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"ПСЖ" замінив Мбаппе "спадкоємцем Роналду": про кого мова

7 серпня 2023 10:31
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"ПСЖ" замінив Мбаппе "спадкоємцем Роналду": про кого мова
Форвард "Бенфіки" Гонсало Рамуш отримує привітання від Нереса. Фото: ESPN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французький "ПСЖ" на тлі відходу Кіліана Мбаппе продовжує шукати посилення в атаку. У клубі вже визначились із новим центральним нападником.

Клуб домовився про Гонсало Рамуша з "Бенфіки". Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначимо, що на початку літа "ПСЖ" намагався зміцнити позицію центрального нападаючого зірковим форвардом "Тоттенгема" та збірної Англії Гаррі Кейном.

"Спадкоємець Роналду"

За інформацією джерела, наразі між "ПСЖ" та "Бенфікою" є усна домовленість про трансфер футболіста за 80 мільйонів євро.

Зазначимо, що із озвученої суми 65 млн євро передбачено у вигляді гарантованої суми, ще 15 у вигляді бонусів.

Проте "ПСЖ" спочатку візьме гравця в оренду на рік із обов'язковим викупом. Повноцінний трансфер здійснять улітку 2024 року, щоб не порушити фінансовий фейр-плей.

Цього тижня португалець прибуде до Франції, де пройде медогляд.

22-річний португалець за дорослу команду "Бенфіки" провів 106 матчів, забивши 41 гол та віддав 16 асистів.

Нинішнього міжсезоння Рамуш може стати вже 10-м новачком "ПСЖ". З них шостим, за якого заплатять гроші.

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