Бущан заинтересовал испанский клуб: "Динамо" ждет предложение по голкиперу
В ближайшее время в киевском "Динамо" может появиться новый основной голкипер. Георгий Бущан близок к смене клуба.
В услугах голкипера сборной Украины заинтересован клуб из Испании, сообщает Marca.
Георгий Бущан пропустил несколько месяцев в прошлом сезоне из-за травмы, но после возвращения в строй снова занял место в основном составе "Динамо". Но 29-летний голкипер может сменить команду еще до наступления осени.
Куда уйдет Бущан?
В услугах опытного вратаря заинтересована испанская "Севилья". Главный тренер "нервионцев" Хосе Луис Мендилибар остановился на кандидатуре Георгия Бущана, который должен заменить на "Рамон Санчес Писхуан" марокканца Яссина Буну.
Бущан провел в "Динамо" 13 лет, но теперь у него появится шанс попробовать силы в другом чемпионате. Киевский клуб будет не против отпустить опытного голкипера в случае, если потенциальный покупатель предложил хорошую цену. "Севилья" готова начать торги с шести миллионов евро.
Контракт Георгия Бущана с "Динамо" действует до лета 2026 года. В случае его ухода место в воротах может занять 21-летний Руслан Нещерет.
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