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Бущан заинтересовал испанский клуб: "Динамо" ждет предложение по голкиперу

9 августа 2023 07:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бущан заинтересовал испанский клуб: "Динамо" ждет предложение по голкиперу
Георгий Бущан во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ближайшее время в киевском "Динамо" может появиться новый основной голкипер. Георгий Бущан близок к смене клуба. 

В услугах голкипера сборной Украины заинтересован клуб из Испании, сообщает Marca

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Георгий Бущан пропустил несколько месяцев в прошлом сезоне из-за травмы, но после возвращения в строй снова занял место в основном составе "Динамо". Но 29-летний голкипер может сменить команду еще до наступления осени. 

Куда уйдет Бущан? 

В услугах опытного вратаря заинтересована испанская "Севилья". Главный тренер "нервионцев" Хосе Луис Мендилибар остановился на кандидатуре Георгия Бущана, который должен заменить на "Рамон Санчес Писхуан" марокканца Яссина Буну. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан руководит обороной команды. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Бущан провел в "Динамо" 13 лет, но теперь у него появится шанс попробовать силы в другом чемпионате. Киевский клуб будет не против отпустить опытного голкипера в случае, если потенциальный покупатель предложил хорошую цену. "Севилья" готова начать торги с шести миллионов евро. 

Контракт Георгия Бущана с "Динамо" действует до лета 2026 года. В случае его ухода место в воротах может занять 21-летний Руслан Нещерет. 

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