Бущан зацікавив іспанський клуб: "Динамо" чекає на пропозицію щодо голкіпера
Найближчим часом у київському "Динамо" може з'явитися новий головний голкіпер. Георгій Бущан близький до зміни клубу.
У послугах голкіпера збірної України зацікавлений клуб з Іспанії, повідомляє Marca.
Георгій Бущан пропустив кілька місяців минулого сезону через травму, проте після повернення в дію знову зайняв місце в основному складі "Динамо". Але 29-річний голкіпер може змінити команду ще до осені.
Куди піде Бущан?
У послугах досвідченого воротаря зацікавлена іспанська "Севілья". Головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар зупинився на кандидатурі Георгія Бущана, який має замінити на "Рамон Санчес Пісхуан" марокканця Яссіна Буну.
Бущан провів у "Динамо" 13 років, але тепер він матиме шанс спробувати сили в іншому чемпіонаті. Київський клуб не проти відпустити досвідченого голкіпера у разі, якщо потенційний покупець запропонував хорошу ціну. "Севілья" готова розпочати торги із шести мільйонів євро.
Контракт Георгія Бущана з "Динамо" діє до літа 2026 року. У разі його відходу місце у воротах може посісти 21-річний Руслан Нещерет.
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