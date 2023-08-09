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Бущан зацікавив іспанський клуб: "Динамо" чекає на пропозицію щодо голкіпера

9 серпня 2023 07:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бущан зацікавив іспанський клуб: "Динамо" чекає на пропозицію щодо голкіпера
Георгій Бущан під час матчу Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Найближчим часом у київському "Динамо" може з'явитися новий головний голкіпер. Георгій Бущан близький до зміни клубу.

У послугах голкіпера збірної України зацікавлений клуб з Іспанії, повідомляє Marca.

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Георгій Бущан пропустив кілька місяців минулого сезону через травму, проте після повернення в дію знову зайняв місце в основному складі "Динамо". Але 29-річний голкіпер може змінити команду ще до осені.

Куди піде Бущан?

У послугах досвідченого воротаря зацікавлена іспанська "Севілья". Головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар зупинився на кандидатурі Георгія Бущана, який має замінити на "Рамон Санчес Пісхуан" марокканця Яссіна Буну.

Георгій Бущан
Георгій Бущан керує обороною команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Бущан провів у "Динамо" 13 років, але тепер він матиме шанс спробувати сили в іншому чемпіонаті. Київський клуб не проти відпустити досвідченого голкіпера у разі, якщо потенційний покупець запропонував хорошу ціну. "Севілья" готова розпочати торги із шести мільйонів євро.

Контракт Георгія Бущана з "Динамо" діє до літа 2026 року. У разі його відходу місце у воротах може посісти 21-річний Руслан Нещерет.

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