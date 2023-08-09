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Роналду готовий повернутися до Європи: відома головна умова

9 серпня 2023 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду готовий повернутися до Європи: відома головна умова
Кріштіану Роналду на лаві запасних. Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду може знову приєднатися до одного із європейських клубів. Успішна гра португальця у чемпіонаті Саудівської Аравії відродила інтерес до нього з боку континентальних грандів.

Роналду може повернутися до Європи вже за рік, повідомляє AS.

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Кріштіану Роналду не залишає надії знову приєднатися до одного з європейських топ клубів. У його послугах зацікавлені одразу кілька відомих команд. Відома умова, за якою може відбутися цей трансфер.

Куди піде Роналду?

Відомо, що у послугах 38-річного ветерана зацікавлені як мінімум два клуби. Одним із них є мадридський "Атлетико". Проте серйозніше щодо Роналду налаштована мюнхенська "Баварія". Головний тренер німецької команди Томас Тухель вважає, що Кріштіану може бути корисним у короткостроковій перспективі.

Кріштіану Роналду
Роналду у боротьбі за м'яч. Фото: Reuters

Роналду зможе приєднатися до європейського клубу після завершення сезону 2023/2024 у Саудівській Аравії. Контракт португальця з "Аль-Насром" діє до літа 2025 року, проте клуб його відпустить достроково в тому випадку, якщо Кріштіану допоможе "Аль-Насру" стати чемпіоном країни.

Першість Саудівської Аравії розпочнеться у п'ятницю, 11 серпня. У першому турі "Аль-Наср" зіграє на виїзді з "Аль-Іттіфаком".

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