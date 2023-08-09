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Малиновский намекнул на переход в известный клуб

9 августа 2023 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский намекнул на переход в известный клуб
Руслан Малиновский на базе "Марселя". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время должен покинуть "Марсель". Французский клуб не рассчитывает на опытного футболиста. 

Украинец опубликовал на своей странице в Instagram загадочное сообщение. 

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Руслан Малиновский перешел в "Марсель" на правах аренды в начале 2023 года. Несколько месяцев спустя он подписал с клубом полноценный контракт до лета 2026 года. Однако украинский игрок оказался не нужен новому тренеру "Олимпика" Марселино. 

Новый вызов для Малиновского

В последнее время активизировались слухи о том, что полузащитник сборной Украины этим летом уйдет из "Марселя". У 30-летнего футболиста есть как минимум несколько вариантов продолжения карьеры. 

Малиновский может вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересован "Торино". Однако "быки" не могут договориться с "Марселем" о сумме отступных за украинца. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский на тренировке. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/ 

Также на Руслана Малиновского претендует турецкий "Бешикташ". Переговоры двух клубов близки к завершению. Украинский хавбек даже опубликовал в социальной сети фотографию с песочными часами. Таким образом он намекнул, что время принятия решения о будущем уже близко. 

Пока точно известно о том, что Малиновский не попал в заявку на матч "Марселя" в Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

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