Малиновский намекнул на переход в известный клуб
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время должен покинуть "Марсель". Французский клуб не рассчитывает на опытного футболиста.
Украинец опубликовал на своей странице в Instagram загадочное сообщение.
Руслан Малиновский перешел в "Марсель" на правах аренды в начале 2023 года. Несколько месяцев спустя он подписал с клубом полноценный контракт до лета 2026 года. Однако украинский игрок оказался не нужен новому тренеру "Олимпика" Марселино.
Новый вызов для Малиновского
В последнее время активизировались слухи о том, что полузащитник сборной Украины этим летом уйдет из "Марселя". У 30-летнего футболиста есть как минимум несколько вариантов продолжения карьеры.
Малиновский может вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересован "Торино". Однако "быки" не могут договориться с "Марселем" о сумме отступных за украинца.
Также на Руслана Малиновского претендует турецкий "Бешикташ". Переговоры двух клубов близки к завершению. Украинский хавбек даже опубликовал в социальной сети фотографию с песочными часами. Таким образом он намекнул, что время принятия решения о будущем уже близко.
Пока точно известно о том, что Малиновский не попал в заявку на матч "Марселя" в Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".
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