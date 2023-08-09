Малиновский намекнул на переход в известный клуб

Руслан Малиновский на базе "Марселя". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время должен покинуть "Марсель". Французский клуб не рассчитывает на опытного футболиста.

Украинец опубликовал на своей странице в Instagram загадочное сообщение.

Читайте также:

Руслан Малиновский перешел в "Марсель" на правах аренды в начале 2023 года. Несколько месяцев спустя он подписал с клубом полноценный контракт до лета 2026 года. Однако украинский игрок оказался не нужен новому тренеру "Олимпика" Марселино.

Новый вызов для Малиновского

В последнее время активизировались слухи о том, что полузащитник сборной Украины этим летом уйдет из "Марселя". У 30-летнего футболиста есть как минимум несколько вариантов продолжения карьеры.

Малиновский может вернуться в Серию А, где в его услугах заинтересован "Торино". Однако "быки" не могут договориться с "Марселем" о сумме отступных за украинца.

Руслан Малиновский на тренировке. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Также на Руслана Малиновского претендует турецкий "Бешикташ". Переговоры двух клубов близки к завершению. Украинский хавбек даже опубликовал в социальной сети фотографию с песочными часами. Таким образом он намекнул, что время принятия решения о будущем уже близко.

Пока точно известно о том, что Малиновский не попал в заявку на матч "Марселя" в Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Напомним, Бущан заинтересовал испанский клуб: "Динамо" ждет предложение по голкиперу.

Роналду готов вернуться в Европу: известно главное условие.

Хавбек Николай Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба.

Киевское "Динамо" собирается изменить эмблему: что известно.

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец.

Довбик рассказал, как Цыганков убедил его перейти в "Жирону".