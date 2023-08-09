Маліновський натякнув на перехід у відомий клуб

Руслан Маліновський на базі "Марселя". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський найближчим часом має залишити "Марсель". Французький клуб не розраховує на досвідченого футболіста.

Українець опублікував на своїй сторінці в Instagram загадкове повідомлення.

Читайте також:

Руслан Маліновський перейшов до "Марселя" на правах оренди на початку 2023 року. Через кілька місяців він підписав з клубом повноцінний контракт до літа 2026 року. Проте український гравець виявився не потрібним новому тренеру "Олімпіка" Марселіно.

Новий виклик для Маліновського

Останнім часом активізувалися чутки про те, що півзахисник збірної України цього літа піде з "Марселя". 30-річний футболіст має як мінімум кілька варіантів продовження кар'єри.

Маліновський може повернутися до Серії А, де у його послугах зацікавлений "Торіно". Проте "бики" не можуть домовитись із "Марселем" про суму відступних за українця.

Руслан Маліновський на тренуванні. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Також на Руслана Маліновського претендує турецький "Бешикташ". Переговори двох клубів близькі до завершення. Український хавбек навіть опублікував у соціальній мережі фотографію з пісочним годинником. Таким чином він натякнув, що час ухвалення рішення про майбутнє вже близький.

Поки що точно відомо про те, що Маліновський не потрапив у заявку на матч "Марселя" до Ліги чемпіонів проти грецького "Панатинаїкоса".

Нагадаємо, Бущан зацікавив іспанський клуб: "Динамо" чекає на пропозицію щодо голкіпера.

Роналду готовий повернутися до Європи: відома головна умова.

Хавбек Микола Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу.

Київське "Динамо" збирається змінити емблему: що відомо.

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець.

Довбик розповів, як Циганков переконав його перейти до "Жирони".