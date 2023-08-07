"Торіно" домовляється за зниження ціни на Маліновського: раніше вони так втратили Довбика

Руслан Маліновський піде з Ліги 1. Фото: "Марсель"

Півзахисник збірної України та французького "Марселя" Руслан Маліновський дедалі ближче до відходу з клубу. На цю мить гравець має пропозицію з Туреччини й готується одна з Італії.

"Торіно" є поки що єдиною італійською командою, яка виходила на зв'язок з "Марселем".

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Раніше "Марсель" отримав пропозицію від турецького "Бешикташа", але складно передбачити, чи згодиться гравець, оскільки місцевий чемпіонат вважають придатним для тих, хто їде закінчувати з футболом топового рівня.

Переконати Маліновського на трансфер до Туреччини може рішення головного тренера не заявити його на матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Маліновський може повернутися до Серії А

Після незадовільної половини сезону та звільнення з клубу головного тренера Ігоря Тудора, який довіряв Руслану, футболіст залишився в опалі у керівництва. З новим головним тренером футболіст також не зміг налагодити порозуміння, оскільки пропустив через травму майже всі товариські матчі.

За інформацією джерела, спочатку "Торіно" запропонувало 10 млн євро за Маліновського, але зараз намагається знизити ціну.

При цьому в клубі планують вийти на оточення українця, щоб домовитися про зарплату футболіста, яку оцінюють у понад 2 млн євро.

Зазначимо, що "Торіно" свого часу замість реальних кроків з трансферу форварда "Дніпра-1" Артема Довбика намагався знижувати ціну та вести переговори з футболістом та його оточенням. Зрештою гравець перейшов до іспанської "Жирони".

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