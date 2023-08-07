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"Торино" договаривается за снижение цены на Малиновского: ранее они так потеряли Довбика

7 августа 2023 15:39
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Агабекян Карен
редактор
"Торино" договаривается за снижение цены на Малиновского: ранее они так потеряли Довбика
Руслан Малиновский уйдет из Лиги 1. Фото: "Марсель"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Полузащитник сборной Украины и французского "Марселя" Руслан Малиновский все ближе к уходу из клуба. На текущий момент у игрока есть предложение из Турции и готовится одно из Италии.

"Торино" является пока единственной итальянской командой, выходившей на связь с "Марселем".

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Ранее "Марсель" получил предложение от турецкого "Бешикташа", но сложно предугадать, согласится ли игрок, поскольку местный чемпион считают подходящим для тех, кто едет заканчивать с футболом топового уровня.

Побудить Малиновского на трансфер в Турцию может решение главного тренера не заявить на матчи в квалификации Лиги чемпионов.

Малиновский может вернуться в Серию А

После неудовлетворительной половины сезона и ухода из клуба главного тренера Игоря Тудора, который доверял Руслану, футболист остался в опале у руководства. С новым главным тренером футболист также не смог наладить взаимопонимание, поскольку пропустил из-за травмы почти все товарищеские матчи.

По информации источника, изначально "Торино" предложило 10 млн евро за Малиновского, но сейчас пытается снизить цену.

При этом в клубе планируют выйти на окружение украинца, чтобы договориться о зарплате футболиста, которую оценивают в более 2 млн евро.

Отметим, что "Торино" в свое время вместо реальных шагов по трансферу форварда "Днепра-1" Артема Довбика пытался снижать цену и вести переговоры с футболистом и его окружением. В итоге футболист перешел в испанскую "Жирону".

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

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