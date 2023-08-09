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Довбик розповів, як Циганков переконав його перейти до "Жирони"

9 серпня 2023 13:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик розповів, як Циганков переконав його перейти до "Жирони"
Артем Довбік під час інтерв'ю. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик розповів про адаптацію до іспанської "Жирони". Колишній гравець "Дніпра-1" сподівається швидко стати важливим виконавцем у команді Мічела.

Довбик поділився порадою, яку йому дав Циганков після переїзду до Іспанії в інтерв'ю "Футбол TIME".

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Артем Довбик став найдорожчим трансфером в історії "Жирони", яка заплатила за українського футболіста близько семи мільйонів євро. Форвард зізнався, що на нього давить відповідальність за те, що іспанський клуб витратив на його перехід великі гроші.

Артем Довбик
Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Однак при цьому Довбик упевнений, що зможе виправдати довіру тренерського штабу та вболівальників каталонського клубу. Він має намір продемонструвати свій максимум у новій команді. Артем збирається почати забивати голи вже у найближчих матчах.

Допомога Циганкова

Артему Довбику було легко ухвалити рішення про перехід до "Жирони", де вже грає інший футболіст збірної України. Віктор Циганков допомагає форварду адаптуватися до іспанського клубу.

Циганков розповів про помилки, які здійснив під час трансферу до "Жирони". Віктор у перші місяці соромився ставити запитання та просити допомоги, що трохи затягнуло його адаптацію у каталонському клубі.

Віктор Циганков має намір зробити все можливе, щоб дозволити Артему Довбику швидко стати важливою частиною "Жирони".

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