Довбик рассказал, как Цыганков убедил его перейти в "Жирону"

Артем Довбик во время интервью. Скриншот YouTube

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал об адаптации в испанской "Жироне". Бывший игрок "Днепра-1" надеется быстро стать важным исполнителем в команде Мичела.

Довбик поделился советом, который ему дал Цыганков после переезда в Испанию в интервью "Футбол TIME".

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Артем Довбик стал самым дорогим трансфером в истории "Жироны", которая заплатила за украинского футболиста порядка семи миллионов евро. Форвард признался, что на него давит ответственность за то, что испанский клуб потратил на его переход большие деньги.

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Однако при этом Довбик уверен, что сможет оправдать доверие тренерского штаба и болельщиков каталонского клуба. Он намерен продемонстрировать свой максимум в новой команде. Артем собирается начать забивать голы уже в ближайших матчах.

Помощь Цыганкова

Артему Довбику было легко принять решение о переходе в "Жирону", где уже играет другой футболист сборной Украины. Виктор Цыганков помогает форварду адаптироваться в испанском клубе.

Цыганков рассказал об ошибках, которые совершил при трансфере в "Жирону". Виктор в первые месяцы стеснялся задавать вопросы и просить помощи, что немного затянуло его адаптацию в каталонском клубе.

Виктор Цыганков собирается сделать все возможное, чтобы позволить Артему Довбику быстро стать важной частью "Жироны".

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