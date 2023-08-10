Будущий соперник "Динамо" в еврокубке сделает Украине крупное пожертвование
10 августа киевскому "Динамо" в греческих Салониках предстоит сыграть матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса". Команды впервые сыграют в официальном матче.
Перед игрой на официальном сайте "Ариса" появилось сообщение о помощи Украине.
Отметим, что команда, выигравшая в противостоянии "Арис" — "Динамо" сыграет с победителем пары "Бешикташ" — "Нефтчи" в плей-офф квалификации Лиги конференций.
Помощь "Ариса"
По информации клуба, они сочувствуют Украине из-за продолжающейся войны. Поэтому владельцы команды отправят гуманитарную помощь медикаментами на 1,8 млн долларов.
В помощь будут входить специализированные лекарства для онкобольных, проходящих химиотерапию, и для людей с синдромом радиационной кислоты.
"Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в то время, когда он нуждается в помощи каждого из нас", — говорится в сообщении клуба.
Начало матча киевского "Динамо" и "Ариса" запланировано на 21:15 по киевскому времени.
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