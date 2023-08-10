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Будущий соперник "Динамо" в еврокубке сделает Украине крупное пожертвование

10 августа 2023 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Будущий соперник "Динамо" в еврокубке сделает Украине крупное пожертвование
Подготовка киевлян к "Арису". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 августа киевскому "Динамо" в греческих Салониках предстоит сыграть матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против "Ариса". Команды впервые сыграют в официальном матче.

Перед игрой на официальном сайте "Ариса" появилось сообщение о помощи Украине.

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Отметим, что команда, выигравшая в противостоянии "Арис" — "Динамо" сыграет с победителем пары "Бешикташ" — "Нефтчи" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Арис" готовится к сегодняшнему матчу. Фото: "Арис"

Помощь "Ариса"

По информации клуба, они сочувствуют Украине из-за продолжающейся войны. Поэтому владельцы команды отправят гуманитарную помощь медикаментами на 1,8 млн долларов.

В помощь будут входить специализированные лекарства для онкобольных, проходящих химиотерапию, и для людей с синдромом радиационной кислоты.

"Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом в то время, когда он нуждается в помощи каждого из нас", — говорится в сообщении клуба.

Начало матча киевского "Динамо" и "Ариса" запланировано на 21:15 по киевскому времени.

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