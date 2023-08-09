Російські спортсмени будуть позбавлені привілеїв: Україна зробила важливу заяву

Ольга Харлан на чемпіонаті світу. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Найближчим часом українські спортсмени можуть офіційно відмовитися від рукостискань із російськими та білоруськими опонентами. У такому разі до них не буде застосовано санкцій за відмову від традиційних привітань.

Комітет з питань молоді та спорту Верховної Ради України звернувся з відповідним закликом до міжнародних федерацій.

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Деталі запиту України

Українські спортсмени можуть безкарно відмовитися від привітань із росіянами та білорусами на міжнародних турнірах. Ці послаблення можливі у разі, якщо спортивні федерації позитивно дадуть відповідь на запит України.

"Вкрай важливий заклик до міжнародних спортивних федерацій внести зміни до правил спортивних змагань, скасувавши обов'язковість рукостискання або поклону у змаганнях, у яких беруть участь і українські, і російські чи білоруські спортсмени", — говорить повідомлення Верховної Ради України.

Еліна Світоліна на турнірі. Фото: Reuters/Eric Bolte

Таке рішення може бути ухвалене після інциденту, який стався на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані. Українська спортсменка Ольга Харлан відмовилася від рукостискання з росіянкою Анною Смирновою, після чого була дискваліфікована. Однак згодом покарання щодо Харлан пом'якшили.

Не лише українська фехтувальниця відмовляється від рукостискань із росіянами. Багато представників інших видів спорту, включаючи тенісисток Марту Костюк та Еліну Світоліну, теж не вітають росіян та білорусів.

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