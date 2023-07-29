Через справу Харлан Міжнародна федерація фехтування внесе зміни до правил

Розчарована Ольга Харлан. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

У світі фехтування відбулася одна із найскандальніших ситуацій в історії цього виду спорту. Була дискваліфікована представниця України Ольга Харлан за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій.

Цей інцидент призвів до рішення змінити усталені правила, повідомляє La Repubblica.

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Після поданих апеляцій, втручання міністра спорту та колишнього олімпійського чемпіона у фехтуванні Вадима Гутцайця та завдяки громадському резонансу дискваліфікацію Харлан призупинили.

Маска Харлан на чемпіонаті світу у Мілані. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Це призведе до змін

Під час конференції, яка пройшла паралельно з чемпіонатом світу у Мілані, було оголошено про зміну правил про рукостискання.

При цьому було заявлено, що причиною такого рішення став інцидент між Харлан та Смирновою. Цікаво, що Гутцайт раніше нагадував, що ті ж ізраїльтяни та представник арабських країн не тиснуть руки.

Згідно з рішенням, про яке поки що повідомили не офіційно, а за допомогою джерел у ЗМІ, традиційний потиск рук фехтувальників після сутички замінять на дистанційне привітання. Це правило дозволить українцям тактильно не контактувати з росіянами та білорусами, які виступають під нейтральним статусом.

Зазначимо, що після інциденту МОК надав квоту Харлан на Олімпійські ігри на той випадок, якщо вона не зможе пройти кваліфікацію.

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