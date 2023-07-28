С Ольги Харлан сняли дисквалификацию на ЧМ

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: google

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан таки примет участие в соревнованиях на Чемпионате Мира в Милане. Международная федерация фехтования сняла дисквалификацию со спортсменки.

Об этом сообщает издание La Reppublica.

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Снятие дисквалификации

Сообщается, что спортсменка сборной Украины выступит в командных соревнованиях на ЧМ в Милане 29 июля. Они будут отборочными на Олимпиаду-2024.

В Международной федерации фехтования отметили, что Харлан поступала добросовестно. Также она протянула лезвие сабли, чтобы попрощаться с соперницей, за COVID-протоколом, который действовал на момент старта ЧМ.

За что дисквалифицировали Харлан

Известно, что 27 июля на проходящем в Милане Чемпионате Мира состоялся поединок по фехтованию между Харлан и Смирновой. Украинка победила россиянку со счетом 15:7.

После поединка Харлан отказалась пожать руку сопернице. Отмечается, что после своего поражения она устроила провокацию. А именно, 50 минут Смирнова стояла на фехтовальной дорожке и настаивала на том, что Харлан должна пожать ей руку, как того требуют правила. Однако судьи все равно засчитали победу украинцы.

В следующем круге саблистка Харлан должна была соперничать с Иоанной Илиевой, но не вышла на поединок. Болгарская спортсменка автоматически получила победу и прошла в следующий раунд.

В результате Ольгу Харлан дисквалифицировали за нарушение регламента.

Что сказала Харлан

После поединка со Смирновой Ольга Харлан обнародовала видеообращение в своем Instagram.

"Что произошло сегодня — это то, что и должно было состояться. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и действовала своим сердцем. Когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку — конечно, это меня убило" Убило настолько, что я кричала от боли, но потом я начала оживать, потому что вы, ваши месаджи, стороз, поддержка — поддержка каждого, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают, что этот поступок их мотивировал — это невозможно передать. Спасибо каждому из вас, каждому защищающему нас бойцу", — сказала Харлан.

Напомним, известный телеведущий Алексей Суханов эмоционально поддержал Ольгу Харлан после дисквалификации. По словам ведущего, позицию спортсменки разделяют большинство людей, поддерживающих Украину. Поступок Харлан — это пример уважения к собственной стране.