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Харлан таки поїде на змагання: FIE скасувала дискваліфікацію фехтувальниці

28 липня 2023 22:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З Ольги Харлан зняли дискваліфікацію на ЧС
Українська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українська фехтувальниця Ольга Харлан таки візьме участь у змаганнях на Чемпіонаті Світу у Мілані. Міжнародна федерація фехтування зняла дискваліфікацію зі спортсменки. 

Про це повідомляє видання La Reppublica

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Зняття дискваліфікації 

Повідомляється, що спортсменка збірної України виступить у командних змаганнях на ЧС у Мілані 29 липня. Вони будуть відбірковими на Олімпіаду-2024.

У Міжнародній федерації фехтування зазначили, що Харлан чинила добросовісно. Також вона протягла лезо шаблі, щоб попрощатися із суперницею, за COVID-протоколом, який був чинним на момент старту ЧС. 

За що дискваліфікували Харлан

Відомо, що 27 липня на на Чемпіонаті Світу, який проходить у Мілані, відбувся поєдинок з фехтування між Харлан та Смірновою. Українка перемогла росіянку з рахунок 15:7.

Після поєдинку Харлан відмовилася тиснути руку суперниці. Зазначається, що вона після своєї поразки влаштувала провокацію. А саме, впродовж 50 хвилин Смірнова стояла на фехтувальній доріжці та наполягала на тому, що Харлан повинна потиснути їй руку, як того вимагають правила. Однак, судді все одно зарахували перемогу українці. 

В наступному колі шаблістка Харлан мала змагатися з Йоаною Ілієвою, але не вийшла на поєдинок. Болгарська спортсменка автоматично отримала перемогу та пройшла до наступного раунду. 

У результаті Ольгу Харлан дискваліфікували за порушення регламенту.

Що сказала Харлан

Після поєдинку зі Смірновою Ольга Харлан оприлюднила відео-звернення у своєму Instagram. 

"Що відбулося сьогодні — це те, що й мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці та діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку — звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви. Ваші месаджі, сторіз, підтримка — підтримка кожного. А особливо підтримка від наших бійців, що нас захищають. Коли я чую це, що я мотивую їх, що цей вчинок їх замотивував — це неможливо передати. Дякую кожному з вас, кожному бійцю, що нас захищає", — сказала Харлан. 

Нагадаємо, відомий телеведучий Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації.За словами ведучого, позицію спортсменки поділяють більшість людей, які підтримують Україну. Вчинок Харлан — це приклад поваги до власної країни.

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