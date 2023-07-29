Из-за дела Харлан Международная федерация фехтования внесет изменения в правила
В мире фехтования возникла одна из самых скандальных ситуаций в истории этого вида спорта. Была дисквалифицирована представительница Украины Ольга Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.
Этот инцидент привел к решению изменить устоявшиеся правила, сообщает La Repubblica.
После поданных апелляций, вмешательства министра спорта и бывшего олимпийского чемпиона в фехтовании Вадима Гутцайца и благодаря общественному резонансу дисквалификацию Харлан приостановили.
Это приведет к изменениям
Во время конференции, которая прошла параллельно с чемпионатом мира в Милане, было объявлено об изменении правил о рукопожатии.
При этом было заявлено, что причиной такого решения стал инцидент между Харлан и Смирновой. Интересно, что Гутцайт ранее напоминал, что те же израильтяне и представители арабских стран не жмут руки.
Согласно с решением, о котором пока сообщили не официально, а посредством источников в СМИ, традиционное рукопожатие фехтовальщиков после схватки заменят на дистанционное поздравление. Это правило позволит украинцам тактильно не контактировать с россиянами и белорусами, которые выступают под нейтральным статусом.
Отметим, что после инцидента МОК предоставил олимпийскую квоту Харлан на Олимпийские игры на тот случай, если она не сможет пройти квалификацию.
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