Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Из-за дела Харлан Международная федерация фехтования внесет изменения в правила arrow

Из-за дела Харлан Международная федерация фехтования внесет изменения в правила

29 июля 2023 10:05
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Из-за дела Харлан Международная федерация фехтования внесет изменения в правила
Разочарованная Ольга Харлан. Фото: REUTERS/ Claudia Greco
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В мире фехтования возникла одна из самых скандальных ситуаций в истории этого вида спорта. Была дисквалифицирована представительница Украины Ольга Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Этот инцидент привел к решению изменить устоявшиеся правила, сообщает La Repubblica.

Читайте также:

После поданных апелляций, вмешательства министра спорта и бывшего олимпийского чемпиона в фехтовании Вадима Гутцайца и благодаря общественному резонансу дисквалификацию Харлан приостановили.

Маска Харлан на чемпионате мира в Милане. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Это приведет к изменениям

Во время конференции, которая прошла параллельно с чемпионатом мира в Милане, было объявлено об изменении правил о рукопожатии.

При этом было заявлено, что причиной такого решения стал инцидент между Харлан и Смирновой. Интересно, что Гутцайт ранее напоминал, что те же израильтяне и представители арабских стран не жмут руки.

Согласно с решением, о котором пока сообщили не официально, а посредством источников в СМИ, традиционное рукопожатие фехтовальщиков после схватки заменят на дистанционное поздравление. Это правило позволит украинцам тактильно не контактировать с россиянами и белорусами, которые выступают под нейтральным статусом.

Отметим, что после инцидента МОК предоставил олимпийскую квоту Харлан на Олимпийские игры на тот случай, если она не сможет пройти квалификацию.

Напомним, Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу.

Тарас Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы.

Луческу готов уйти из "Динамо": Шовковский может стать новым тренером.

"ПСЖ" жестко наказывает игроков за поддержку Мбаппе.

Ольга Харлан появится на новой марке Укрпочты. Украинскую фехтовальщицу трогательно поддержали киевское "Динамо" и президент клуба Игорь Суркис.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз