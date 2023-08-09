Российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление

Ольга Харлан на чемпионате мира. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

В ближайшем будущем украинские спортсмены могут официально отказаться от рукопожатий с российскими и белорусскими оппонентами. В таком случае к ним не будут применены санкции за отказ от традиционных приветствий.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины обратился с соответствующим призывом к международным федерациям.

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Украинские спортсмены могут безнаказанно отказаться от приветствий с россиянами и белорусами на международных турнирах. Эти послабления возможны в случае, если спортивные федерации положительно ответят на запрос Украины.

"Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены", — гласит сообщение Верховной Рады Украины.

Элина Свитолина на турнире. Фото: Reuters/Eric Bolte

Подобное решение может быть принято после инцидента, который произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Украинская спортсменка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой, после чего была дисквалифицирована. Однако в последствии наказание в отношении Харлан смягчили.

Не только украинская фехтовальщица отказывается от рукопожатий с россиянами. Многие представители других видов спорта, включая теннисисток Марту Костюк и Элину Свитолину, тоже не приветствуют россиян и белорусов.

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