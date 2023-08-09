Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление arrow

Российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление

9 августа 2023 12:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление
Ольга Харлан на чемпионате мира. Фото: REUTERS/ Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ближайшем будущем украинские спортсмены могут официально отказаться от рукопожатий с российскими и белорусскими оппонентами. В таком случае к ним не будут применены санкции за отказ от традиционных приветствий. 

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины обратился с соответствующим призывом к международным федерациям. 

Читайте также:

Детали запроса Украины

Украинские спортсмены могут безнаказанно отказаться от приветствий с россиянами и белорусами на международных турнирах. Эти послабления возможны в случае, если спортивные федерации положительно ответят на запрос Украины. 

"Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены", — гласит сообщение Верховной Рады Украины. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина на турнире. Фото: Reuters/Eric Bolte

Подобное решение может быть принято после инцидента, который произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Украинская спортсменка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой, после чего была дисквалифицирована. Однако в последствии наказание в отношении Харлан смягчили. 

Не только украинская фехтовальщица отказывается от рукопожатий с россиянами. Многие представители других видов спорта, включая теннисисток Марту Костюк и Элину Свитолину, тоже не приветствуют россиян и белорусов. 

Напомним, Бущан заинтересовал испанский клуб: "Динамо" ждет предложение по голкиперу. 

Роналду готов вернуться в Европу: известно главное условие.

Хавбек Николай Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба. 

Киевское "Динамо" собирается изменить эмблему: что известно. 

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз