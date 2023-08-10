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Трубин официально стал игроком европейского гранда

10 августа 2023 21:06
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Агабекян Карен
редактор
Трубин официально стал игроком европейского гранда
Анатолий Трубин в футболке новой команды. Фото: "Бенфика"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Наконец завершилась сага с переходом украинского голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина в топовый клуб. Футболист перешел в команду, где не смог себя проявить Роман Яремчук.

Португальская "Бенфика" объявила о трансфере Трубина.

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В летнее трансферное окно Анатолий также мог перейти в миланский "Интер", но предложенная сумма в 12 млн евро и отсутствие процента от последующего трансфера не убедили "горняков".

Трубин попрощался с родной командой

Трубин подписал контракт с "Бенфикой" до лета 2028 года.

Различные источники заявили, что португальцам трансфер стоил 10 млн евро + 1 млн евро бонусами и 40% экономических прав.

"Шахтер" на официальных ресурсах попрощался с Трубиным и поблагодарил его за выступления в команде.

"Шахтер" благодарит Анатолия за годы, проведенные в клубе, за высокий профессионализм, яркую и надежную игру, вклад в победы команды. Желаем успехов и больших достижений в дальнейшей футбольной карьере и всего наилучшего!" — говорится в сообщении "горняков".

За "Шахтер" Трубин провел 94 матча, пропустил 94 гола и в 39 играх отстоял на "ноль".

Также 22-летний вратарь трижды становился чемпионом Украины и выиграл Суперкубок.

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