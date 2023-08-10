Трубін офіційно став гравцем європейського гранду
Нарешті завершилася сага з переходом українського голкіпера донецького "Шахтаря" Анатолія Трубіна у топовий клуб. Футболіст перейшов у команду, де не зміг проявити себе Роман Яремчук.
Португальська "Бенфіка" оголосила про трансфер Трубіна.
В літнє трансферне вікно Анатолій також міг перейти до міланського "Інтеру", але запропонована сума в 12 млн євро і відсутність відсотка від наступного трансферу не переконали "гірників".
Трубін попрощався з рідною командою
Трубін підписав контракт із "Бенфікою" до літа 2028 року.
Різні джерела заявили, що португальцям трансфер коштував 10 млн євро + 1 млн євро бонусами та 40% економічних прав.
"Шахтар" на офіційних ресурсах попрощався з Трубіним і подякував йому за виступи у команді.
"Шахтар" дякує Анатолію за роки, проведені в клубі, за високий професіоналізм, яскраву та надійну гру, внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів і великих досягнень у подальшій футбольній кар'єрі та всього найкращого!" — йдеться у повідомленні "гірників".
За "Шахтар" Трубін провів 94 матчі, пропустив 94 голи і в 39 іграх відстояв на "нуль".
Також 22-річний воротар тричі ставав чемпіоном України та виграв Суперкубок.
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