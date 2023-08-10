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Шанс для Лунина: Куртуа получил серьезную травму

10 августа 2023 16:15
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Шанс для Лунина: Куртуа получил серьезную травму
Тибо Куртуа в матче против "Барселоны". Фото: Reuters/Kevin Jairaj
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой накануне старта нового сезона. "Королевский клуб" остался без основного вратаря. 

Тибо Куртуа получил очень тяжелое повреждение, сообщает официальный сайт "Реала". 

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Этим летом обладатели Кубка Испании потратили 128 млн евро на усиление состава. "Реал" готов заплатить еще 200 млн для того, чтобы подписать форварда Килиана Мбаппе. Однако испанцы столкнулись с проблемой, которую никто не ждал. 

Травма Куртуа 

Во время одной из предсезонны тренировок бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил повреждение. В игровом эпизоде вратарь упал на газон и попросил помощь медиков. Он не смог покинуть поле без посторонней помощи и не сумел сдержать слезы, когда понял степень серьезности своей травмы. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа выбивает мяч. Фото: Фото: Reuters/Kevin Jairaj

31-летний Куртуа прошел углубленное медицинское обследование. Его результаты выявили у голкипера разрыв передней крестообразной связки левого колена. Это означает, что как минимум шесть месяцев бельгиец будет восстанавливаться от травмы. Скорее всего, он пропустит большую часть сезона 2023/2024. 

Кто может заменить Куртуа? 

Номинально вторым вратарем "Реала" считается украинец Андрей Лунин. Однако "королевский клуб" считает, что необходимо усилить состав более опытным вратарем. 

Основным кандидатом на переход в "Реал" является испанский голкипер Давид Де Хеа. Недавно он покинул английский "Манчестер Юнайтед" в статусе свободного агента. 

Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага пропускает гол. Фото: Reuters/Jon Durr

Также "Реал" интересуется вратарем "Челси" Кепой Аррисабалагой. С его агентом ведет переговоры "Бавария", но мадридцы могут составить конкуренцию мюнхенскому клубу. 

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