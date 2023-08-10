Шанс для Лунина: Куртуа получил серьезную травму
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти столкнулся с серьезной проблемой накануне старта нового сезона. "Королевский клуб" остался без основного вратаря.
Тибо Куртуа получил очень тяжелое повреждение, сообщает официальный сайт "Реала".
Этим летом обладатели Кубка Испании потратили 128 млн евро на усиление состава. "Реал" готов заплатить еще 200 млн для того, чтобы подписать форварда Килиана Мбаппе. Однако испанцы столкнулись с проблемой, которую никто не ждал.
Травма Куртуа
Во время одной из предсезонны тренировок бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил повреждение. В игровом эпизоде вратарь упал на газон и попросил помощь медиков. Он не смог покинуть поле без посторонней помощи и не сумел сдержать слезы, когда понял степень серьезности своей травмы.
31-летний Куртуа прошел углубленное медицинское обследование. Его результаты выявили у голкипера разрыв передней крестообразной связки левого колена. Это означает, что как минимум шесть месяцев бельгиец будет восстанавливаться от травмы. Скорее всего, он пропустит большую часть сезона 2023/2024.
Кто может заменить Куртуа?
Номинально вторым вратарем "Реала" считается украинец Андрей Лунин. Однако "королевский клуб" считает, что необходимо усилить состав более опытным вратарем.
Основным кандидатом на переход в "Реал" является испанский голкипер Давид Де Хеа. Недавно он покинул английский "Манчестер Юнайтед" в статусе свободного агента.
Также "Реал" интересуется вратарем "Челси" Кепой Аррисабалагой. С его агентом ведет переговоры "Бавария", но мадридцы могут составить конкуренцию мюнхенскому клубу.
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