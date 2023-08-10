Шанс для Луніна: Куртуа отримав серйозну травму

Тібо Куртуа у матчі проти "Барселони". Фото: Reuters/Kevin Jairaj

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті зіштовхнувся із серйозною проблемою напередодні старту нового сезону. "Королівський клуб" залишився без головного воротаря.

Тібо Куртуа отримав дуже тяжке ушкодження, повідомляє офіційний сайт "Реала".

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Цього літа володарі Кубка Іспанії витратили 128 млн євро на посилення складу. "Реал" готовий заплатити ще 200 млн для того, щоб підписати форварда Кіліана Мбаппе. Однак іспанці зіткнулися з проблемою, на яку ніхто не чекав.

Травма Куртуа

Під час одного з передсезонних тренувань бельгійський воротар "Реала" Тібо Куртуа отримав пошкодження. В ігровому епізоді воротар упав на газон та попросив допомогу медиків. Він не зміг залишити поле без сторонньої допомоги й не зумів стримати сльози, коли зрозумів ступінь серйозності травми.

Тібо Куртуа вибиває м'яч. Фото: Фото: Reuters/Kevin Jairaj

31-річний Куртуа пройшов поглиблене медичне обстеження. Його результати виявили у голкіпера розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Це означає, що щонайменше шість місяців бельгієць відновлюватиметься від травми. Швидше за все, він пропустить більшу частину сезону 2023/2024.

Хто може замінити Куртуа?

Номінально другим воротарем "Реала" вважається українець Андрій Лунін. Проте "королівський клуб" вважає, що необхідно посилити склад досвідченішим воротарем.

Основним кандидатом на перехід до "Реалу" є іспанський голкіпер Давід Де Геа. Нещодавно він залишив англійський "Манчестер Юнайтед" у статусі вільного агента.

Кепа Аррісабалага пропускає гол. Фото: Reuters/Jon Durr

Також "Реал" цікавиться воротарем "Челсі" Кепою Аррісабалагою. З його агентом веде переговори "Баварія", але мадридці можуть скласти конкуренцію мюнхенському клубу.

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