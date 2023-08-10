Маліновський остаточно визначився з новим клубом: деталі контракту

Руслан Маліновський у "Марселі". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський хоче повернутися до чемпіонату Італії з футболу, де раніше захищав кольори "Аталанти" із Бергамо. Новим клубом гравця має стати "Торіно".

Маліновський вже веде переговори з керівництвом "биків", повідомив спортивний журналіст Ніколо Скіра.

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Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" лише на початку 2023 року. У його трансфері був зацікавлений Ігор Тудор, котрий залишив французький клуб місяць тому. Новий наставник "Олімпіка" Марселіно не розраховує на українця.

Куди піде Маліновський?

Останнім часом український півзахисник бере участь лише у тренуваннях "Марселя". Його не заявляють на поєдинки, а тренерський штаб відкрито заявляє, що не заперечуватиме проти відходу Руслана.

Руслан Маліновський на тренуванні. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

У послугах Маліновського зацікавлені два клуби: турецький "Бешикташ" та італійський "Торіно". Схоже, керівництво "биків" встигло випередити конкурента.

За інформацією Ніколо Скіри, українець уже погодив контракт із "Торіно". Руслан Маліновський виступатиме у команді Івана Юріча як мінімум до літа 2026 року. Зарплата хавбека становитиме два мільйони євро на рік.

Поки не відомо, чи отримав "Марсель" офіційну пропозицію від "Торіно". Орієнтовна трансферна вартість Маліновського складає 15 млн євро.

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