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Малиновский окончательно определился с новым клубом: детали контракта

10 августа 2023 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский окончательно определился с новым клубом: детали контракта
Руслан Малиновский в "Марселе". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский хочет вернуться в чемпионат Италии по футболу, где ранее защищал цвета "Аталанты" из Бергамо. Новым клубом игрока должен стать "Торино". 

Малиновский уже ведет переговоры с руководством "быков", сообщил спортивный журналист Николо Скира

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Руслан Малиновский перешел в "Марсель" только в начале 2023 года. В его трансфере был заинтересован Игор Тудор, который покинул французский клуб месяц назад. Новый наставник "Олимпика" Марселино не рассчитывает на украинца. 

Куда уйдет Малиновский? 

В последнее время украинский полузащитник участвует только в тренировках "Марселя". Его не заявляют на поединки, а тренерский штаб открыто заявляет, что не будет возражать против ухода Руслана. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский на тренировке. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

В услугах Малиновского заинтересованы два клуба: турецкий "Бешикташ" и итальянский "Торино". Похоже, руководство "быков" успело опередить конкурента. 

Согласно информации Николы Скиры, украинец уже согласовал контракт с "Торино". Руслан Малиновский будет выступать в команде Ивана Юрича как минимум до лета 2026 года. Зарплата хавбека составит два миллиона евро в год. 

Пока не известно, получил ли "Марсель" официальное предложение от "Торино". Ориентировочная трансферная стоимость Малиновского составляет 15 млн евро. 

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