Малиновский окончательно определился с новым клубом: детали контракта

Руслан Малиновский в "Марселе". Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский хочет вернуться в чемпионат Италии по футболу, где ранее защищал цвета "Аталанты" из Бергамо. Новым клубом игрока должен стать "Торино".

Малиновский уже ведет переговоры с руководством "быков", сообщил спортивный журналист Николо Скира.

Читайте также:

Руслан Малиновский перешел в "Марсель" только в начале 2023 года. В его трансфере был заинтересован Игор Тудор, который покинул французский клуб месяц назад. Новый наставник "Олимпика" Марселино не рассчитывает на украинца.

Куда уйдет Малиновский?

В последнее время украинский полузащитник участвует только в тренировках "Марселя". Его не заявляют на поединки, а тренерский штаб открыто заявляет, что не будет возражать против ухода Руслана.

Руслан Малиновский на тренировке. Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

В услугах Малиновского заинтересованы два клуба: турецкий "Бешикташ" и итальянский "Торино". Похоже, руководство "быков" успело опередить конкурента.

Согласно информации Николы Скиры, украинец уже согласовал контракт с "Торино". Руслан Малиновский будет выступать в команде Ивана Юрича как минимум до лета 2026 года. Зарплата хавбека составит два миллиона евро в год.

Пока не известно, получил ли "Марсель" официальное предложение от "Торино". Ориентировочная трансферная стоимость Малиновского составляет 15 млн евро.

Напомним, Зинченко ждут в чемпионате Италии: "Арсенал" может продать украинца.

Российские спортсмены будут лишены привилегий: Украина сделала важное заявление.

Будущий соперник "Динамо" в еврокубке сделает Украине крупное пожертвование.

Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы-2025.