Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання

Ольга Харлан після перемоги над Анною Смирновою. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Українська спортсменка Ольга Харлан детально описала ситуацію, що сталася з нею на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані. Дівчина відмовилася потиснути руку спортсменці із Росії.

За підсумками інциденту Харлан дискваліфікували, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Football Hub.

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Шолом Ольги Харлан на ЧС-2023. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Відверта розповідь Харлан

Українка впевнено перемогла суперницю на чемпіонаті світу з фехтування. Після закінчення поєдинку Анна Смирнова підійшла до Ольги Харлан та запропонувала потиснути руки.

"Я відмовила. Так, виставила вперед шаблю з пропозицією все зробити мирним шляхом. Це теж частина вітального ритуалу. Однак Смирнова просто стояла, мовчала і дивилася на мене. Стало зрозуміло, що це чергова провокація з метою добитися моєї дискваліфікації та отримати дозвіл на повернення російських спортсменів на міжнародні турніри", — розповіла Ольга Харлан.

Українка додала, що не мала наміру завдати суперниці збитків. Харлан запевнила, що не знала Смирнову донедавна.

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