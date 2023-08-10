Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання
Українська спортсменка Ольга Харлан детально описала ситуацію, що сталася з нею на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані. Дівчина відмовилася потиснути руку спортсменці із Росії.
За підсумками інциденту Харлан дискваліфікували, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Football Hub.
Відмова від традиційного вітання суперниці могла обійтися Ользі Харлан забороною на участь в Олімпіаді-2024. На щастя для української спортсменки її покарання було пом'якшене, але неприємний осад після провокації російської сторони залишився.
Відверта розповідь Харлан
Українка впевнено перемогла суперницю на чемпіонаті світу з фехтування. Після закінчення поєдинку Анна Смирнова підійшла до Ольги Харлан та запропонувала потиснути руки.
"Я відмовила. Так, виставила вперед шаблю з пропозицією все зробити мирним шляхом. Це теж частина вітального ритуалу. Однак Смирнова просто стояла, мовчала і дивилася на мене. Стало зрозуміло, що це чергова провокація з метою добитися моєї дискваліфікації та отримати дозвіл на повернення російських спортсменів на міжнародні турніри", — розповіла Ольга Харлан.
Українка додала, що не мала наміру завдати суперниці збитків. Харлан запевнила, що не знала Смирнову донедавна.
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