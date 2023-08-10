Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання arrow

Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання

10 серпня 2023 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харлан вперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання
Ольга Харлан після перемоги над Анною Смирновою. Фото: REUTERS/ Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська спортсменка Ольга Харлан детально описала ситуацію, що сталася з нею на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані. Дівчина відмовилася потиснути руку спортсменці із Росії.

За підсумками інциденту Харлан дискваліфікували, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Football Hub.

Читайте також:

Відмова від традиційного вітання суперниці могла обійтися Ользі Харлан забороною на участь в Олімпіаді-2024. На щастя для української спортсменки її покарання було пом'якшене, але неприємний осад після провокації російської сторони залишився.

Ольга Харлан
Шолом Ольги Харлан на ЧС-2023. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Відверта розповідь Харлан

Українка впевнено перемогла суперницю на чемпіонаті світу з фехтування. Після закінчення поєдинку Анна Смирнова підійшла до Ольги Харлан та запропонувала потиснути руки.

"Я відмовила. Так, виставила вперед шаблю з пропозицією все зробити мирним шляхом. Це теж частина вітального ритуалу. Однак Смирнова просто стояла, мовчала і дивилася на мене. Стало зрозуміло, що це чергова провокація з метою добитися моєї дискваліфікації та отримати дозвіл на повернення російських спортсменів на міжнародні турніри", — розповіла Ольга Харлан.

Українка додала, що не мала наміру завдати суперниці збитків. Харлан запевнила, що не знала Смирнову донедавна.

Нагадаємо, на Зінченка чекають у чемпіонаті Італії: "Арсенал" може продати українця. 

Російські спортсмени будуть позбавлені привілеїв: Україна зробила важливу заяву. 

Майбутній суперник "Динамо" в єврокубку зробить Україні велику пожертву

Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець. 

Збірна України дізналася суперників у відборі на чемпіонат Європи-2025. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз