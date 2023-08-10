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Харлан впервые рассказала, что заявила россиянке Смирновой после отказа от рукопожатия

10 августа 2023 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харлан впервые рассказала, что заявила россиянке Смирновой после отказа от рукопожатия
Ольга Харлан после победы над Анной Смирновой. Фото: REUTERS/ Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская спортсменка Ольга Харлан детально описала ситуацию, которая произошла с ней на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Девушка отказалась пожать руку спортсменке из России.

По итогам инцидента Харлан дисквалифицировали, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Football Hub.

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Отказ от традиционного приветствия соперницы мог обойтись Ольге Харлан запретом на участие в Олимпиаде-2024. К счастью для украинской спортсменки, ее наказание было смягчено, но неприятный осадок после провокации российской стороны остался. 

Ольга Харлан
Шлем Ольги Харлан на ЧМ-2023. Фото: REUTERS/ Claudia Greco

Откровенный рассказ Харлан 

Украинка уверенно победила соперницу на чемпионате мира по фехтованию. После окончания поединка Анна Смирнова подошла к Ольге Харлан и предложила пожать руки. 

"Я отказала. Да, выставила вперед саблю с предложением все сделать мирным путем. Это тоже часть приветственного ритуала. Однако Смирнова просто стояла, молчала и смотрела на меня. Стало понятно, что это очередная провокация с целью добиться моей дисквалификации и получить разрешение на возвращение российских спортсменов на международные турниры", — рассказала Ольга Харлан. 

Украинка добавила, что не намеревалась причинить сопернице ущерб. Харлан заверила, что не знала Смирнову до недавнего времени.

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