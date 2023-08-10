Харлан впервые рассказала, что заявила россиянке Смирновой после отказа от рукопожатия
Украинская спортсменка Ольга Харлан детально описала ситуацию, которая произошла с ней на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Девушка отказалась пожать руку спортсменке из России.
По итогам инцидента Харлан дисквалифицировали, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Football Hub.
Отказ от традиционного приветствия соперницы мог обойтись Ольге Харлан запретом на участие в Олимпиаде-2024. К счастью для украинской спортсменки, ее наказание было смягчено, но неприятный осадок после провокации российской стороны остался.
Откровенный рассказ Харлан
Украинка уверенно победила соперницу на чемпионате мира по фехтованию. После окончания поединка Анна Смирнова подошла к Ольге Харлан и предложила пожать руки.
"Я отказала. Да, выставила вперед саблю с предложением все сделать мирным путем. Это тоже часть приветственного ритуала. Однако Смирнова просто стояла, молчала и смотрела на меня. Стало понятно, что это очередная провокация с целью добиться моей дисквалификации и получить разрешение на возвращение российских спортсменов на международные турниры", — рассказала Ольга Харлан.
Украинка добавила, что не намеревалась причинить сопернице ущерб. Харлан заверила, что не знала Смирнову до недавнего времени.
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