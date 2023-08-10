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"Реал" готовий презентувати Мбаппе

10 серпня 2023 10:20
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Агабекян Карен
редактор
"Реал" готовий презентувати Мбаппе
Мбаппе незабаром покине клуб. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ймовірно, мадридський "Реал" найближчими днями все ж таки завершить трансфер французького вінгера "ПСЖ" Кілліана Мбаппе. Якщо вірити джерелам, всі факти вказують на це.

За інформацією порталу Marca, для презентації гравця вже все готове.

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Мбаппе перейде цього тижня

Джерела в "Реалі" повідомили, що у клубі вже створили відеоролик, графіку та фотографії для презентації Мбаппе. Завдяки цій інформації можна припустити, що футболіст цього тижня може бути представлений гравцем мадридців.

Раніше повідомлялося, що за Мбаппе "Реал" може заплатити понад 200 млн євро. Проте зараз переговори ведуться таємно і тому сума трансферу може змінитися.

Цікаво, що катарські власники ПСЖ не хочуть бачити Мбаппе в команді. Якщо ж він і залишиться в клубі ще на рік, то в кращому разі гратиме у дублі.

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