"Реал" готов презентовать Мбаппе

Мбаппе вскоре покинет клуб. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Вероятно, мадридский "Реал" в ближайшие дни все же завершит трансфер французского вингера "ПСЖ" Киллиана Мбаппе. Если верить источникам, то все факты указывают на это.

По информации портала Marca, для презентации игрока уже все готово.

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Мбаппе перейдет на этой неделе

Источники в "Реале" сообщили, что в клубе уже создали видеоролик, графику и фотографии для презентации Мбаппе. Благодаря этой информации можно предположить, что футболист на текущей неделе может быть представлен игроком мадридцев.

Ранее сообщалось, что за Мбаппе "Реал" может заплатить более 200 млн евро. Однако, сейчас переговоры ведутся тайно и поэтому сумма трансфера может измениться.

Интересно, что катарские владельцы "ПСЖ" не хотят видеть Мбаппе в команде. Если же он и останется в команде еще на год, то в лучшем случае будет играть в дубле.

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