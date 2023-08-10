Сегодня состоится представление Трубина в топ-клубе
История с трансфером Анатолия Трубина в один из топовых клубов Европы будет завершена. И как утверждают источники, случится это 10 августа.
Именно сегодня лиссабонская "Бенфика" представит украинского голкипера, сообщает O Jogo.
Отметим, что на Трубина также претендовал миланский "Интер", но они не смогли договориться с "Шахтером" из-за отказа предоставить процент от последующей перепродажи.
Клуб предлагал 12 млн евро. Когда переговоры зашли в тупик, то итальянцы хотели договориться, чтобы Анатолий перешел к ним летом 2024 года после завершения контракта с "горняками".
Трубин станет "орлом"
Источники в клубе сообщили, что 10 августа о трансфере объявят официально.
Отметим, что Трубин прибыл в Лиссабон 7 августа, прошел медобследование и с того момента все готовилось для оформления трансфера.
Клуб договорился с игроком о пятилетнем контракте. Донецкий "Шахтер" получит за трансфер 10 млн евро плюс 1 млн бонусами и 40% суммы трансфера от последующей продажи.
Трубин провел в "Шахтере" 94 матча, пропустил 94 гола и в 39 играх сыграл на ноль.
Отметим, что ранее "Бенфика" выиграла свой первый трофей в сезоне. Команда победила в Суперкубке "Порту" со счетом 2:0.
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