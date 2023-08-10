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"Новий клуб" Трубіна виграв Суперкубок своєї країни

10 серпня 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
"Новий клуб" Трубіна виграв Суперкубок своєї країни
Гравці "Бенфіки" відзначають завоювання трофею. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках Суперкубку Португалії лісабонська "Бенфіка" зіграла проти "Порту". Саме до перших може перейти український голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін.

"Бенфіка" у матчі обіграла "Порту" з рахунком 2:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" впевнено обіграла принципового суперника

Матч між принциповими суперниками виявився багатим на жорсткі стики та фоли. Лише у першому таймі суддя показав сім жовтих карток, з яких чотири у "орлів".

У другій половині матчу була така сама боротьба, але на 61-й хвилині зірковий новачок команди Анхель Ді Марія голом оформив своє повернення до клубу. Ще за сім хвилин Петар Муса шокував "Порту" другим забитим м'ячем.

На додаток Вандерсон Галено скоротив відставання, але суддя потім скасував взяття воріт через гру рукою, яке показало ВАР.

Для "Бенфіки" цей Суперкубок став дев'ятим у їхній історії. Стільки ж трофеїв у "Спортінга". "Порту" має 23 трофеї, й вони є лідерами, яких ще не скоро вдасться наздогнати.

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