"Новый клуб" Трубина выиграл Суперкубок своей страны

Игроки "Бенфики" празднуют завоевание трофея. Фото: twitter.com

В рамках Суперкубка Португалии лиссабонская "Бенфика" сыграла против "Порту". Именно к первым может перейти украинский голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

"Бенфика" в матче обыграла "Порту" со счетом 2:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Бенфика" уверенно обыграла принципиального соперника

Матч между принципиальными соперниками оказался богат на жесткие стыки и фолы. Лишь в первом тайме судья показал семь желтых карточек, из которых четыре у "орлов".

Во второй половине матча была такая же борьба, но на 61-й минуте звездный новичок команды Анхель Ди Мария голом оформил свое возвращение в клуб. Еще через семь минут Петар Муса шокировал "Порту" вторым забитым мячом.

В добавленное время Вандерсон Галено сократил отставание, но судья затем отменил взятие ворот из-за игры рукой, которое показало ВАР.

Для "Бенфика" этот Суперкубок стал девятым в их истории. Столько же трофеев у "Спортинг". У "Порту" 23 трофея, и они лидеры, которых еще не скоро удастся догнать.

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