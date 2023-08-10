Сьогодні відбудеться представлення Трубіна в топклубі

Анатолій Трубін йде з УПЛ. Фото: "Шахтар"

Історія з трансфером Анатолія Трубіна в один із топових клубів Європи буде завершена. І, як стверджують джерела, станеться це 10 серпня.

Саме сьогодні лісабонська "Бенфіка" представить українського голкіпера, повідомляє O Jogo.

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Зазначимо, що на Трубіна також претендував міланський "Інтер", але вони не змогли домовитися з "Шахтарем" через відмову надати відсоток від подальшого перепродажу.

Клуб пропонував 12 млн євро. Коли переговори зайшли в глухий кут, то італійці хотіли домовитися, щоб Анатолій перейшов до них влітку 2024 року після завершення контракту з "гірниками".

Трубін стане "орлом"

Джерела у клубі повідомили, що 10 серпня про трансфер оголосять офіційно.

Зазначимо, що Трубін прибув до Лісабона 7 серпня, пройшов медобстеження і з того моменту все готувалося для оформлення трансферу.

Клуб домовився з гравцем про п'ятирічний контракт. Донецький "Шахтар" отримає за трансфер 10 млн євро плюс 1 млн бонусами та 40% суми трансферу від подальшого продажу.

Трубін провів у "Шахтарі" 94 матчі, пропустив 94 голи і в 39 іграх зіграв на нуль.

Зазначимо, що раніше "Бенфіка" виграла свій перший трофей у сезоні. Команда перемогла у Суперкубку "Порту" з рахунком 2:0.

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