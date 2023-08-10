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Сьогодні відбудеться представлення Трубіна в топклубі

10 серпня 2023 15:25
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Агабекян Карен
редактор
Сьогодні відбудеться представлення Трубіна в топклубі
Анатолій Трубін йде з УПЛ. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Історія з трансфером Анатолія Трубіна в один із топових клубів Європи буде завершена. І, як стверджують джерела, станеться це 10 серпня.

Саме сьогодні лісабонська "Бенфіка" представить українського голкіпера, повідомляє O Jogo.

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Зазначимо, що на Трубіна також претендував міланський "Інтер", але вони не змогли домовитися з "Шахтарем" через відмову надати відсоток від подальшого перепродажу.

Клуб пропонував 12 млн євро. Коли переговори зайшли в глухий кут, то італійці хотіли домовитися, щоб Анатолій перейшов до них влітку 2024 року після завершення контракту з "гірниками".

Трубін стане "орлом"

Джерела у клубі повідомили, що 10 серпня про трансфер оголосять офіційно.

Зазначимо, що Трубін прибув до Лісабона 7 серпня, пройшов медобстеження і з того моменту все готувалося для оформлення трансферу.

Клуб домовився з гравцем про п'ятирічний контракт. Донецький "Шахтар" отримає за трансфер 10 млн євро плюс 1 млн бонусами та 40% суми трансферу від подальшого продажу.

Трубін провів у "Шахтарі" 94 матчі, пропустив 94 голи і в 39 іграх зіграв на нуль.

Зазначимо, що раніше "Бенфіка" виграла свій перший трофей у сезоні. Команда перемогла у Суперкубку "Порту" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, збірна України дізналася про суперників у відборі на чемпіонат Європи.

Майбутній суперник "Динамо" у єврокубку зробить Україні велику пожертву.

"Динамо", якщо пройде "Аріс", то зіграє з однією з найсильніших команд.

Новий клуб Анатолія Трубіна виграв Суперкубок своєї країни.

У британському клубі оцінили дебют українського форварда.

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