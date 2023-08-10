У британському клубі оцінили дебют українського форварда

Микола Кухаревич відсвяткував із партнерами перемогу. Фото: "Суонсі"

Уельський клуб Чемпіоншіпу "Свонсі" зараз готується до майбутнього сезону. У їхньому складі грає український новачок Микола Кухаревич.

Команда провела матч Кубка англійської ліги проти "Нотгемптона" (3:0), де за них уперше зіграв український нападник. Коментар із гри Кухаревича висловив головний тренер Майкл Дафф у коментарі пресслужбі клубу.

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Зазначимо, що раніше "Свонсі" купив Кухаревича у французького "Труа". Гравець підписав трирічний контракт із можливістю продовження ще на рік.

У клубі Микола отримав 19 номер.

Кухаревичу потрібно ще багато працювати

У матчі з "Нотгемптоном" форвард зіграв останні 10 хвилин і результативними діями не відзначився.

За словами Даффа, Кухаревичу доведеться дуже багато працювати, щоб зрозуміти схему та специфіку гри "Свонсі".

"Нам доведеться зробити багато роботи, щоб він зрозумів, як ми хочемо грати, але це стосується всіх нових гравців, які приходять до команди", — сказав фахівець.

Дафф зазначив, що йому було приємно бачити українця на полі, всупереч тому, що Микола лише навчається принципам гри команди.

"Поки він наздоганяє наші тактичні схеми та принципи пресингу, але було дуже приємно бачити його на полі", — додав Дафф.

Кухаревич є вихованцем луцької "Волині". Також він грав за львівський "Рух", "Труа", "Левен" та "Хіберніан".

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