В британском клубе оценили дебют украинского форварда

Николай Кухаревич отпраздновал с партнерами победу. Фото: "Суонси"

Уэльский клуб Чемпионшипа "Суонси" сейчас готовится к предстоящему сезону. В их составе играет украинский новичок Николай Кухаревич.

Команда провела матч Кубка английской лиги против "Нотгемптона" (3:0), где за них впервые сыграл украинский нападающий. Комментарий по игре Кухаревича высказал главный тренер Майкл Дафф в комментарии пресс-службе клуба.

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Отметим, что ранее "Суонси" купил Кухаревича у французского "Труа". Игрок подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

В клубе Николай получил 19-й номер.

Кухаревичу нужно еще много работать

В матче с "Нотгемптоном" форвард сыграл последние 10 минут и результативными действиями не отличался.

По словам Даффа, Кухаревичу придется очень много работать, чтобы понять схему и специфику игры "Суонси".

"Нам придется проделать много работы, чтобы он понял, как мы хотим играть, но это касается всех новых игроков, которые приходят в команду", — сказал специалист.

Дафф отметил, что ему было приятно видеть украинца на поле несмотря на то, что Николай только учится принципам игры команды.

"Пока он настигает наши тактические схемы и принципы прессинга, но было очень приятно видеть его на поле", — добавил Дафф.

Кухаревич является воспитанником луцкой "Волыни". Также он играл за львовский "Рух", "Труа", "Левен" и "Хиберниан".

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