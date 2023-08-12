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Взбешенный Гвардиола набросился на Холанда: досталось даже оператору

12 августа 2023 08:34
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Агабекян Карен
редактор
Взбешенный Гвардиола набросился на Холанда: досталось даже оператору
Гвардиола кричит на Холанда. Фото: Daily Express
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В первом туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" ожидаемо обыграл "Бернли" со счетом 3:0. Два первых мяча "горожан" забил норвежский форвард и главный бомбардир АПЛ в прошлом сезоне Эрлинг Холанд.

Интересно, что во время матча герой игры попал под раздачу главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гвардиола был недоволен

После свистка на перерыв Гвардиола набросился на Холанда с критикой. Затем Хосеп развернул камеру, которая засняла весь конфликт.

Сразу на несколько камер попала очень жесткая критика Хосепа в адрес Эрлинга, который на тот момент забил два мяча. После конфликта Холанд не забил во втором тайме и был заменен на 80-й минуте.

После матча Гвардиола оправдывался за конфликт с Холландом.

"Он всегда хочет получить пас, выйти лицом к лицу и забить. Но до конца тайма оставалось несколько минут, до этого мы потеряли мяч. Бернарду правильно сделал, когда не стал отдавать ему пас.

Ничего серьезного не произошло. Мы просто обсудили, как лучше действовать. Никаких проблем. Он забил два гола, и, думаю, остался доволен", — сказал Хосеп после матча.

Холанд в прошлом сезоне в 53 матчах забил 52 мяча  и отдал девять результативных передач.

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