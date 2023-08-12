Розлючений Гвардіола накинувся на Холанда: дісталося навіть оператору

Гвардіола кричить на Холанд. Фото: Daily Express

У першому турі Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" очікувано обіграв "Бернлі" з рахунком 3:0. Два перші м'ячі "городян" забив норвезький форвард і головний бомбардир АПЛ минулого сезону Ерлінг Холанд.

Цікаво, що під час матчу герой гри потрапив під роздачу головного тренера Хосепа Гвардіоли, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гвардіола був незадоволений

Після свистка на перерву Гвардіола накинувся на Холанда з критикою. Потім Хосеп розвернув камеру, яка зняла весь конфлікт.

Відразу на кілька камер потрапила дуже жорстка критика Хосепа на адресу Ерлінга, який на той момент забив два м'ячі. Після конфлікту Холанд не забив у другому таймі та був замінений на 80-й хвилині.

Після матчу Гвардіола виправдовувався за конфлікт з Холандом.

"Він завжди хоче отримати пас, вийти віч-на-віч і забити. Але до кінця тайму залишалося кілька хвилин, до цього ми втратили м'яч. Бернарду правильно зробив, не став віддавати йому пас.

Нічого серйозного не сталося. Ми просто обговорили як краще діяти. Ніяких проблем. Він забив два голи, і, гадаю, залишився задоволений", — сказав Хосеп після матчу.

Холанд минулого сезону у 53 матчах забив 52 м'ячі та віддав дев'ять результативних передач.

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