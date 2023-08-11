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"Динамо" не хоче повертатися до України: що відомо

11 серпня 2023 14:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" не хоче повертатися до України: що відомо
Гравці київської команди після прильоту до Греції. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" може звільнити команду від необхідності повертатися до столиці після поєдинку у відповідь з грецьким "Арісом" у Лізі Конференцій. Матч відбудеться за тиждень у Бухаресті.

Київський клуб може провести в Європі кілька тижнів посеред сезону, повідомляє Петро Шленка.

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Тренерський штаб "Динамо" вважає за доцільне залишитися в Європі в тому випадку, якщо кияни пройдуть "Аріс" у кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.

Мірча Луческу
Мірча Луческу в літаку. Фото: пресслужба "Динамо"

Наступним суперником "біло-синіх" стане турецький "Бешикташ", або азербайджанський "Нефтчі". Стамбульці обіграли бакинців на виїзді з рахунком 3:1 та зробили вагому заявку на вихід до наступної кваліфікаційної стадії єврокубків. Мірча Луческу впевнений, що його команді необхідно готуватись до матчів Ліги Конференцій у Європі.

Рішення "Динамо"

Поєдинок у відповідь проти "Аріса" відбудеться 17 серпня в Румунії. У разі якщо кияни пройдуть цього суперника, їх чекають ще як мінімум два поєдинки в Лізі Конференцій.

"Динамо" зіграє з переможцем пари "Нефтчі" — "Бешикташ" 24 та 31 серпня. Лише після цього українська команда повернеться додому. Таким чином, поєдинки української Прем'єр-ліги з "Чорноморцем" та "Вересом" можуть бути перенесені.

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