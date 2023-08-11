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Лунін піде з "Реалу": відомо, де продовжить кар'єру українець

11 серпня 2023 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін піде з "Реалу": відомо, де продовжить кар'єру українець
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може вже наступного тижня змінити клуб. Травма Тібо Куртуа призвела до того, що "Реал" розпочав пошуки нового воротаря.

Луніна не розглядають як основного гравця "королівського клубу", повідомляє Marca.

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Контракт Андрія Луніна з мадридським "Реалом" діє до літа наступного року, проте іспанський клуб не хоче продовжувати угоди з 24-річним футболістом. Українець хотів провести наступний сезон на "Сантьяго Бернабеу", проте цим планам може стати на заваді важка травма Тібо Куртуа.

Причина догляду Луніна

Напередодні головний воротар "Реала" отримав пошкодження під час тренування. Бельгійський голкіпер пропустить більшу частину сезону 2023/2024. У такій ситуації клуб міг або довірити місце у воротах другому воротареві, яким і є Андрій Лунін, або розпочати пошуки нового голкіпера.

Лунін та Модріч
Лунін забирає Модріча з "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Реал" вибрав другий варіант. Клуб уже склав шорт-лист футболістів, які можуть замінити Тібо Куртуа. "Бланкос" не довіряють українцю, і це може підштовхнути його до відходу до іншої команди. Лунін розуміє, що він не має майбутнього на "Сантьяго Бернабеу".

Яссін Буну
Яссін Буну дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/bounouyassine_bono/

Новим клубом українського голкіпера може стати іспанська "Севілья". Мадридський "Реал" цікавиться воротарем "нервіонців" Яссіном Буну. Андрій Лунін може вирушити до "Севільї" на заміну марокканцю, причому в такому разі українцю буде гарантовано місце в основі. Йдеться про обмін із доплатою — окрім Луніна, "Севілья" хоче отримати ще 25 млн євро.

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