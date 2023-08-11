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Луческу пояснив причину поразки "Динамо" від "Аріса"

11 серпня 2023 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу пояснив причину поразки "Динамо" від "Аріса"
Мірча Луческу керує діями гравців. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував команду після поразки від грецького "Аріса" у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Кияни поступилися на виїзді з рахунком 0:1.

Луческу вважає, що його підопічні провалили двобій, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Київський клуб, який посів четверте місце у Прем'єр-лізі минулого сезону, розпочав єврокубковий шлях із поразки. Команда Мірчі Луческу практично нічого не створила біля воріт суперника і пропустила єдиний гол у матчі із сумнівного пенальті, який був призначений за те, що м'яч влучив у обличчя захисника української команди.

Що сказав Луческу?

Головний тренер "Динамо" після матчу заявив, що "Аріс" нічим його не здивував. 78-річний наставник очікував більшого від грецької команди. А ось дії футболістів "Динамо" його розчарували. Наставник окремо виділив Андрія Ярмоленка. За словами Луческу, після перерви лідер "біло-синіх" перестав грамотно грати проти опонента, і біля воріт "Динамо" побільшало небезпечних моментів. Наприкінці матчу київська команда могла пропустити другий гол.

Динамо Київ
Розминка футболістів. Фото: пресслужба "Динамо"

"Футболісти "Аріса" скористалися перевагою тієї атмосфери, яку створили вболівальники на стадіоні. А нам такої підтримки не вистачало.

"Динамо" почало грати так, як було задумано, лише після пропущеного м'яча. Вважаю перемогу "Аріса" у цій грі заслуженою", — розповів Мірча Луческу.

Поєдинок у відповідь цих команд відбудеться 17 серпня в Бухаресті (Румунія). Згідно з чутками, Мірчу Луческу можуть відправити у відставку, якщо "Динамо" не вийде на групову стадію Ліги Конференцій.

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