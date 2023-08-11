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Луческу объяснил причину поражения "Динамо" от "Ариса"

11 августа 2023 09:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу объяснил причину поражения "Динамо" от "Ариса"
Мирча Луческу руководит действиями игроков. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал команду после поражения от греческого "Ариса" в первом матче квалификационного раунда Лиги Конференций. Киевляне уступили на выезде со счетом 0:1. 

Луческу считает, что его подопечные провалили поединок, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Киевский клуб, который занял четвертое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, начал еврокубковый путь с поражения. Команда Мирчи Луческу практически ничего не создала у ворот соперника и пропустила единственный гол в матче с сомнительного пенальти, который был назначен за то, что мяч попал в лицо защитника украинской команды. 

Что сказал Луческу? 

Главный тренер "Динамо" после матча заявил, что "Арис" ничем его не удивил. Более того, 78-летний наставник ожидал большего от греческой команды. А вот действия футболистов "Динамо" его разочаровали. Наставник отдельно выделил Андрея Ярмоленко. По словам Луческу, после перерыва лидер "бело-синих" перестал грамотно играть против оппонента, и у ворот "Динамо" стало больше опасных моментов. В конце матча киевская команда могла пропустить второй гол. 

Динамо Киев
Разминка футболистов. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Футболисты "Ариса" воспользовались преимуществом той атмосферы, которую создали болельщики на стадионе. А нам такой поддержки не хватало. 

"Динамо" начало играть так, как было задумано, только после пропущенного мяча. Считаю победу "Ариса" в этой игре заслуженной", — рассказал Мирча Луческу. 

Ответный поединок этих команд состоится 17 августа в Бухаресте (Румыния). Согласно слухам, Мирчу Луческу могут отправить в отставку в том случае, если "Динамо" не выйдет на групповую стадию Лиги Конференций. 

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