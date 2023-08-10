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Безыдейное "Динамо" проиграло "Арису" в Лиге конференций

10 августа 2023 23:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Безыдейное "Динамо" проиграло "Арису" в Лиге конференций
Табло зафиксировало счет 1:0. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем раунде квалификации Лиги конференций первый матч сыграло киевское "Динамо". Соперником украинцев стал "Арис" из Греции.

Матч в Салониках завершился со счетом 1:0 в пользу греков, сообщает портал Новини.LIVE.

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До матча фаворитом считалось киевское "Динамо", но главный тренер Мирча Луческу жаловался на усложненную логистику и ничью называл хорошим результатом.

 

 

Обзор матча

"Арис" — "Динамо" 1:0

Голы: Пальма, 69 (п.)

"Арис": Хулиан — Монтоя, Фабиано, Одубаджа, Феррари — Джурасек (Рупп, 58), Жан Жюль, Дарида (Павичич, 82) — Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Пальма (Матаррита, 77), Морон.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубинчак — Шапаренко (Шепелев, 81), Сидорчук (Бражко, 82), Буяльський — Ярмоленко, Бенито, Кабаев (Волошин, 82).

В первом тайме команды раз за разом перехватывали друг у друга инициативу, но стоящие моменты можно пересчитать на пальцах одной руки. Больше запомнилось агрессивное поведение киевлян, которые за первые 15 минут заработали две желтые карточки у Дубинчака и Шапаренко. Также на желтую карточку минимум наработал Попов, но его судья пожалел.

Во втором тайме в плане фолов уже активнее работали хозяева. Но и моментов было у "Ариса" больше, и контроль мяча был за ними.

На 67-й минуте мяч попал в руку Сироте в штрафной "Динамо" и судья назначил пенальти. С 11 метров Пальма пробил в левый нижний угол ворот — 1:0.

После пропущенного мяча "Динамо" перехватило инициативу, но Луческу поздно сделал замены и из игроков, способных изменить события, выпустил лишь Волошина и Бражко. Замена Шапаренко на Шепелева, как и в любой другой ситуации, ничего не изменила.

В концовке достаточно моментом "Динамо" не сделало из-за отсутствия креативных идей и смелости, а вот "Арис" имел 100% моменты, но Бущан спас команду.

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