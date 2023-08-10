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"Дніпро-1" без шансів програв "Славії" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЄ

10 серпня 2023 21:59
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" без шансів програв "Славії" у першому матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЄ
"Дніпро-1" провів незграбний матч без Довбика та Пихаленка. Фото: "Славія"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лізі Європи стартували протистояння третього раунду кваліфікації. В одному з них празька "Славія" прийняла вдома "Дніпро-1".

У першому матчі "Славія" обіграла "Дніпро-1" із рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перед матчем фаворитом протистояння була більш досвідчена та зіграна "Славія", яка у грі все це підтвердила.

 

 

Огляд матчу

"Славія" — "Дніпро-1" — 3:0

Голи: Шранц, 5, 38, Валлем, 81

"Дніпро-1" з перших секунд матчу взяв м'яч під свій контроль, і тривало це рівно до 5-ї хвилини, коли Масопуст подав з флангу, а Шранц випередив Сватка та "розстрілював" голкіпера з близької відстані — 1:0.

Після забитого м'яча "Славія" взяла гру під свій контроль та постійно атакувала. До того ж "Дніпро-1" через травму втратив Третьякова, якого на 12-й хвилині замінив новачок Лєднєв.

"Арісу" свою перевагу по грі вдалося втілити у другий забитий м'яч уже наприкінці першого тайму. На 38-й хвилині Гранц оформив дубль. Форвард випередив суперників після кутового та точно пробив після скидання м'яча від ван Бюрена.

Другий тайм розпочався не найкращим чином для "Славії", оскільки спочатку скасували після ВАР їхній третій забитий м'яч. Гол Юречки не зарахували через офсайд. Потім чехи залишилися в десятьох після того, як Огбу влучив ногою в голову Гуцуляку.

Як би дивно не було, але "Дніпро-1", який був у більшості, пропустив і третій м'яч. На 81-й хвилині Валлем скористався метушнею біля воріт "Дніпра-1" і точно пробив — 3:0. Цей гол поставив крапку у матчі.

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