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"Славия" — "Днепр-1": анонс и видеотрансляция матча

10 августа 2023 14:55
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Агабекян Карен
редактор
"Славия" — "Днепр-1": анонс и видеотрансляция матча
Богдан Леднев не тренировке перед "Славией". Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 августа в Праге состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Славией" и "Днепром-1". В этом матче встретятся два вице-чемпиона Чехии и Украины.

Игра состоится на "Фортуна Арене", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Славия" лучше "Панатинаикоса"

В прошлом сезоне "Славия" стала второй в чемпионате Чехии, уступив "Спарте" лишь по дополнительным показателям.

"Славия" имеет сыгранную команду, которая любит играть в вертикальный футбол с прессингом своих соперников. "Днепр-1" также любит прибегать к прессингу, но у чехов этот аспект лучше отработан.

В последний сезон минусом "Славии" стала игра в обороне, где появились определенные проблемы. К тому же соперники научились прессинг чехов направлять против них.

Однако, в отличие от "Панатинаикоса", который выбил "Днепр-1" из Лиги чемпионов, "Славия" более сыгранная и лучше играет в командный футбол.

На предстоящим матч "Днепр-1" выйдет без Артема Довбика, ушедшего в испанскую "Жирону", но с Богданом Ледневым и Александром Филипповым, которых клуб представил за день до матча.

Начало матча — 20:00 по киевскому времени.

Плеер1:

Напомним, сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы.

Будущий соперник " Динамо" в еврокубке сделает Украине большое пожертвование.

"Динамо", если пройдет "Арис", то сыграет с одной из сильнейших команд.

Новый клуб Анатолия Трубина выиграл Суперкубок своей страны.

В британском клубе оценили дебют украинского форварда.

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