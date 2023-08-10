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"Славія" — "Дніпро-1": анонс та відеотрансляція матчу

10 серпня 2023 14:55
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Агабекян Карен
редактор
"Славія" — "Дніпро-1": анонс та відеотрансляція матчу
Богдан Лєднєв не тренуванні перед "Славією". Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 серпня у Празі відбудеться перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Славією" та "Дніпром-1". У цьому матчі зустрінуться два віцечемпіони — Чехії та України.

Гра відбудеться на "Фортуні Арені", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Славія" краща за "Панатинаїкос"

Минулого сезону "Славія" стала другою в чемпіонаті Чехії, поступившись "Спарті" лише за додатковими показниками.

"Славія" має зіграну команду, яка любить грати у вертикальний футбол із пресингом своїх суперників. "Дніпро-1" також любить вдаватися до пресингу, але у чехів цей аспект краще відпрацьований.

В останній сезон мінусом "Славії" стала гра в обороні, де виникли певні проблеми. До того ж суперники навчилися пресинг чехів спрямовувати проти них.

Однак, на відміну від "Панатинаїкоса", який вибив "Дніпро-1" з Ліги чемпіонів, "Славія" зіграніша і краще грає в командний футбол.

На майбутньому матч "Дніпро-1" вийде без Артема Довбика, що пішов в іспанську "Жирону", але з Богданом Лєднєвим і Олександром Філіпповим, яких клуб представив за день до матчу.

Початок матчу — 20:00 за київським часом.

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